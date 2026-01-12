Iannone ha già dimenticato Elodie | clamorosa fuga romantica con l’altra super vip che si é appena lasciata

Recenti indiscrezioni rivelano che Andrea Iannone avrebbe intrapreso una nuova relazione con un’altra nota personalità del mondo dello spettacolo, dopo la fine della relazione con Elodie. La coppia si sarebbe avvicinata nei mesi recenti, segnata dalla recente rottura di lei. Questa notizia ha catturato l’attenzione dei media, aprendo un nuovo capitolo nel gossip delle celebrity italiane.

– Il gossip dell’anno nuovo parte col botto. Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati insieme in atteggiamenti inequivocabili mentre lasciavano uno dei resort più esclusivi d’Italia, l’Albereta, nel cuore della Franciacorta. Un luogo scelto spesso dai vip per la sua discrezione, che questa volta però non è bastata a tenere lontani i paparazzi. Le immagini pubblicate da Chi parlano chiaro e raccontano quella che viene già definita una fuga romantica. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

