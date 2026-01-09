Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati a frequentarsi, dopo la rottura di lui con Elodie Di Patrizi. La loro relazione, che sembrava conclusa, sembra aver ripreso un nuovo corso, attirando l’interesse dei media e dei fan. Questo riavvicinamento segna un aggiornamento significativo nella vita sentimentale di entrambi, confermando come le dinamiche personali possano evolversi nel tempo.

Tra Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi spunta, o forse meglio dire rispunta, Belen Rodriguez. Il nome della soubrette argentina è tornato ad intrecciarsi con quello del pilota, riportando alla luce una storia che sembrava appartenere al passato, ma che – a quanto pare – il presente si diverte a rimettere in discussione. Belen e il ritorno di Andrea Iannone. Il nome di Andrea Iannone è stato accostato di nuovo a quello di Belen Rodriguez: i due si sono amati per circa due anni, dal 2016 al 2018. Un amore sbocciato, con la complicità di Jeremias Rodriguez, dopo la prima separazione della showgirl dall’ex marito Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen, riavvicinamento con Iannone dopo che lui ha rotto con Elodie

Andrea Iannone torna a seguire Belen Rodriguez sui social dopo la rottura con Elodie; “Si è visto eccome”. Elodie-Iannone, i fatti che coinvolgono Belen Rodriguez: cosa sta succedendo; Iannone sorprende tutti con un significativo gesto nei confronti di Belen dopo la relazione con Elodie.

