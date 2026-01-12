' I mercoledì del conservatorio' concerto dell' astro nascente Stella Ingrosso

Proseguono i ‘Mercoledì del conservatorio’ a Palazzo Naselli Crispi, un appuntamento che mette in risalto l’eccellenza del Conservatorio ‘Girolamo Frescobaldi’ di Ferrara. La rassegna offre concerti di giovani talenti, tra cui il prossimo, con la partecipazione dell’astro nascente Stella Ingrosso, contribuendo a promuovere la musica e la formazione artistica della città.

Prosegue a Palazzo Naselli Crispi la stagione de 'I mercoledì del conservatorio', rassegna che valorizza l'eccellenza artistica e didattica del Conservatorio 'Girolamo Frescobaldi' di Ferrara. Il primo appuntamento del nuovo anno, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 17.30, è affidato al.

