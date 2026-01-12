Hojlund | Dovevamo metterci più qualità e fare di più anche se era difficile avvicinarsi alla porta e calciare

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha commentato il match contro l’Inter, terminato 2-2. L’attaccante ha sottolineato la necessità di migliorare la qualità e di impegnarsi di più, riconoscendo la difficoltà nel trovare occasioni per avvicinarsi alla porta e concludere. Le sue parole riflettono l’attenzione del team nel cercare di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime sfide.

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Inter-Napoli 2-2. L’intervista Hojlund. Sul duello con Akanji? «È stato un 50-50. Il bello dei big match è affrontare anche difensori così. C’è stata un’occasione in cui avrei dovuto segnare. Dovevamo metterci più qualità e fare di più, anche se era difficile avvicinarsi alla porta e calciare. È una questione di piede sinistro». Sei stanco in questo momento? «Mamma mia! Sento di essere migliorato rispetto alla prima esperienza in Italia che mi ha aiutato ad immergermi nel Napoli di Conte. Ci sono delle somiglianze tra quell’Atalanta di Gasperini e questo Napoli di Conte». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

