Più libri più liberi Osho | Se Zerocalcare non era famoso andava pure se c’era Goebbels Vedo più negazione della libertà a sinistra

Zerocalcare all’ultimo ha dato forfait: non sarà a ‘Più libri più liberi’, la fiera della piccola e media editoria a Roma in questi giorni. Il motivo? Non vuole “mischiarsi con i nazisti” che espongono nello stand di “Passaggio al Bosco”. La casa editrice fiorentina – sostiene – “si basa in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita”. La notizia c’è tutta, sull’onda della levata di scudi (rispedita al mittente dall’Aia) dell’intelligenza progressista che pretendeva la messa al bando della casa editrice fiorentina. E Federico Palmaroli, in arte Osho, non ha resistito a un commento impertinente e velenoso, come nel suo stile goliardico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Più libri più liberi, Osho: “Se Zerocalcare non era famoso andava pure se c’era Goebbels. Vedo più negazione della libertà a sinistra”

