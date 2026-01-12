Ho sposato il mio prof di filosofia 40 anni più vecchio Mi offendono Tra stereotipi di genere e leoni da tastiera l’influencer Minea Pagni si confessa al NyPost

Minea Pagni, influencer italiana, racconta la sua esperienza personale, affrontando temi come gli stereotipi di genere e le critiche online. Cinque anni fa, mentre ancora frequentava il liceo, ha instaurato un rapporto con il suo insegnante di filosofia, Massimo, di 40 anni più grande. La sua storia offre uno sguardo sulla percezione delle relazioni e delle differenze generazionali nel contesto dei social e della cultura contemporanea.

Cinque anni fa, Minea Pagni frequentava ancora il liceo. Tra i suoi insegnanti c’era Massimo, professore di filosofia. Nessun legame al di fuori dell’aula in quel periodo. Poi il tempo ha fatto il suo corso: lei ha proseguito con gli studi, lui con la sua vita. Nessun contatto, nessun messaggio. Fino a quando, due anni fa, si sono incontrati per caso tra gli scaffali di una libreria. Da quell’incontro, è cominciata una relazione che oggi è diventata un matrimonio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

