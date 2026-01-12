Helena Prestes poverina a Terni sarà triste | la replica d’effetto

Helena Prestes, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 2024/2025, si trova attualmente a Terni con Javier Martinez. La presenza della coppia nella città è temporanea e non rappresenta una sistemazione definitiva. La loro situazione ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità tra i residenti e i fan. Questa fase di transizione segna un capitolo importante per Helena e Javier, che continuano a vivere con attenzione e riservatezza.

Helena Prestes vive a Terni con Javier Martinez, per il momento. Questa non è una sistemazione definitiva per la coppia nata al Grande Fratello 20242025. Infatti, ci sono delle novità al riguardo. Nel frattempo, la modella brasiliana ci tiene a replicare ad alcuni attacchi ricevuti dagli hater. C'è chi crede che l'ex gieffina non sia felice nella città di Terni, in quanto abituata a vivere in un posto totalmente diverso, ovvero Milano. In realtà, non è così e la stessa Helena ci tiene a smentire questa ipotesi. La sua è una replica d'effetto, nel suo stile, apprezzatissima dai suoi numerosissimi fan.

Helena Prestes, il ritorno a Terni è dolce: baci da Javier, coccole da Amy e massaggi - Dopo aver trascorso alcuni giorni tra Milano e Lecco, Helena è tornata a casa e ad accoglierla c'erano Javier e il loro cane ... it.blastingnews.com

Javier Martinez spiazza: “Helena Prestes verrà a vivere a Terni con me”/ La modella lascia Milano - Dopo l’esperienza al Grande Fratello, l’argentino torna alla sua più grande passione: la pallavolo. ilsussidiario.net

Helena Prestes, un 2026 al bacio con Javier Martinez: «Ho scoperto la paura di essere abbandonata, ma anche che basta una sola persona, un amore che non promette, ma resta» - https://www.eva3000.com/helena-prestes-e-javier-martinez-amore-che-resta - facebook.com facebook

