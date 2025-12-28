Helena Prestes protegge la relazione con Javier dai rumors | l’intervento

Helena Prestes ha deciso di intervenire per proteggere la propria relazione con Javier Martinez dai recenti rumors e speculazioni. Dopo il primo Natale trascorso insieme, la modella ha scelto di affrontare pubblicamente la situazione, chiarendo la propria posizione e mettendo a tacere le voci che circolano. Questo gesto mira a tutelare il loro legame e a mantenere la serenità nel percorso condiviso.

Helena Prestes e Javier Martinez: il primo Natale insieme dopo il GF. La modella si espone e placa gli attacchi e i rumors. Non c'erano confessionali. Nessuna telecamera a inseguirli. È così che Helena Prestes e Javier Martinez hanno vissuto il loro primo Natale insieme dopo il Grande Fratello: non come protagonisti di un reality, ma come complici di una piccola fuga dalla realtà. Dentro il GF si erano trovati senza potersi davvero cercare. Troppa luce, troppe voci, troppe aspettative. Fuori, invece, si sono scelti. E il Natale è stato il loro primo vero territorio neutro: niente nomination, niente strategie, solo la strana vertigine di scoprire cosa resta quando il sipario è già calato.

