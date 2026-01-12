Golden Globes | trionfo per Timothée Chalamet e Adolescence | GALLERY

I Golden Globes 2026 hanno regalato riconoscimenti importanti, con vittorie significative per Timothée Chalamet e il film Adolescence. La cerimonia ha riservato diverse sorprese, evidenziando l’eccellenza nel cinema e nella recitazione. Di seguito, una galleria che ripercorre i momenti salienti di questa edizione.

Tante sorprese hanno riservato i Golden Globes 2026 che hanno visto trionfare Una battaglia dopo l'altra e Adolescence. Di seguito tutti i vincitori e i premi L'articolo Golden Globes: trionfo per Timothée Chalamet e Adolescence GALLERY proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

