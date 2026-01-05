Critics Choice Awards 2026 i vincitori | da Adolescence a Timothée Chalamet

Sono stati annunciati i vincitori dei Critics Choice Awards 2026, tenutisi a Santa Monica, California, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. La cerimonia segna l'inizio ufficiale della stagione dei premi cinematografici a Hollywood, riconoscendo le migliori produzioni e interpretazioni dell'ultimo anno. Tra i premiati, figurano titoli come Adolescence e attori come Timothée Chalamet, che contribuiscono a segnare l'andamento del settore.

Si è aperta ufficialmente la stagione dei premi a Hollywood. Nella notte italiana fra il 4 e il 5 gennaio infatti, sono stati assegnati a Santa Monica, in California, i Critics Choice Awards 2026. La 31esima edizione della cerimonia, che conferisce i riconoscimenti all’industria cinematografica e televisiva americana, ha visto il successo di Una battaglia dopo l’altra, miglior film dell’anno: a Paul Thomas Anderson è andato il premio come miglior regista. Tra gli attori, trionfo per Timothée Chalamet – che dal palco ha ringraziato la fidanzata e influencer Kylie Jenner – per Marty Supreme e Jessie Buckley per Hamnet. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Critics Choice Awards 2026, i vincitori: da Adolescence a Timothée Chalamet Leggi anche: Kylie Jenner veste italiano ai Critics Choice Awards: Timothée Chalamet vince e le dedica il discorso Leggi anche: I peccatori e Adolescence dominano le nomination ai Critics Choice Awards 2026 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Critics Choice Awards 2026: nominations e favoriti del primo antipasto degli Oscar; Tutti i vincitori dei Critics Choice Awards 2026; Le foto di tutti i più bei look delle celeb sul red carpet dei Critics Choice Awards 2026; Critic Choice Awards 2026: tutti i look, da Ariana Grande a Elle fanning e Jacob Elordi. Chi ha vinto i Critics Choice Awards 2026? Tutti i vincitori: Timothée Chalamet, Jessie Buckleye e molti altri - Per quanto riguarda le categorie Miglior regia e Miglior film, ad avere la meglio sono stati Paul Thomas Anderson e il suo One Battle After Another. elle.com

