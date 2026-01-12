Golden Globes 2026 tutti i vincitori da Una battaglia dopo l’altra ad Adolescence
I Golden Globes 2026 si sono appena conclusi, offrendo un quadro chiaro delle produzioni più apprezzate dell’anno. Da
I Golden Globe 2026 si sono appena conclusi, confermandosi ancora una volta come il primo vero banco di prova popolare della stagione dei premi. La serata ha rispettato le attese, con un trio di opere che si sono aggiudicate diversi premi; poche le sorprese. Ecco l’elenco completo dei vincitori Miglior film – Drammatico: Hamnet. Miglior film – Commedia o Musical: Una battaglia dopo l’altra. Miglior film d’animazione: KPop Demon Hunters. Miglior film in lingua non inglese: The Secret Agent (Brasile). Risultato cinematografico e al botteghino: I peccatori. Miglior regia: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
