I Golden Globes 2026 si sono appena conclusi, offrendo un quadro chiaro delle produzioni più apprezzate dell’anno. Da

I Golden Globe 2026 si sono appena conclusi, confermandosi ancora una volta come il primo vero banco di prova popolare della stagione dei premi. La serata ha rispettato le attese, con un trio di opere che si sono aggiudicate diversi premi; poche le sorprese. Ecco l’elenco completo dei vincitori Miglior film – Drammatico: Hamnet. Miglior film – Commedia o Musical: Una battaglia dopo l’altra. Miglior film d’animazione: KPop Demon Hunters. Miglior film in lingua non inglese: The Secret Agent (Brasile). Risultato cinematografico e al botteghino: I peccatori. Miglior regia: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Golden Globes 2026, tutti i vincitori, da Una battaglia dopo l’altra ad Adolescence

Leggi anche: Golden Globes 2026: la lista completa dei vincitori, da Adolescence a Una battaglia dopo l'altra

Leggi anche: Golden Globe 2026, da ‘Una battaglia dopo l’altra’ a ‘Adolescence’: tutti i vincitori

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi da The Pitt a Timothée Chalamet. FOTO; Golden Globes 2026, tutti i vincitori: il cinema appartiene a Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, migliori serie tv The Pitt, The Studio e Adolescence; Tutti i look più spettacolari dal red carpet dei Golden Globe 2026; Golden Globes 2026, i vincitori e le sorprese della serata.

Ai Golden Globes 2026 trionfa “Una battaglia dopo l’altra” e Chalamet in “Marty Supreme” - M olte conferme ( Una battaglia dopo l’altra, Timothée Chalamet) e poche sorprese in questa fin troppo sobria notte dei Golden Globes 2026. iodonna.it