Festa del Cinema di Roma 2025 | arriva Jennifer Lawrence Ma l' abito da gran sera lo vedremo un' altra volta Tutti i look sul red carpet e i nostri voti

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star hollywoodiana è la diva del giorno al festival della capitale. Ma il suo outfit non è all'altezza delle aspettative: questa volta il comfort la vince sulla seduttività. Sul red carpet anche Monica Guerritore, che omaggia la memoria indelebile della grande Anna Magnani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

