Previsioni rispettate: è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, frontrunner con nove nomination, il film trionfante della notte dei Golden Globe 2026. Ma non è statuetta ennesima per Leonardo DiCaprio: come miglior attore in una commedia ha avuto la meglio il suo “erede”, Timothée Chalamet, al suo primo globo dorato. La notte festante al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, per l’83esima edizione dei Golden Globe, ha premiato i migliori film e programmi televisivi della stagione, affidandosi ai verdetti della nuova Golden Globe Foundation, che ha sostituito la Hollywood Foreign Press Association scioltasi nel 2023 tra polemiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Golden Globe 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra”. Ecco tutti i vincitori

