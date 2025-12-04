Le cerimonie di premiazione degli Oscar 2026 sono ancora distanti alcuni mesi, ma la corsa alla categoria Best Picture sembra già aver raggiunto una chiara gerarchia. Con tutte le principali uscite del 2025 ormai distribuite o viste in anteprima, gli analisti e gli esperti del settore hanno delineato una rosa di candidate che si sta affermando grazie anche ai numerosi riconoscimenti pre-selezione assegnati in vari premi di settore. la corsa alla miglior pellicola si definisce tra i favoriti principali. le prime proiezioni e i titoli emergenti. Tra i favoriti principali si trovava inizialmente One Battle After Another, diretta da Paul Thomas Anderson, considerata ormai la principale candidata alla vittoria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La corsa ai migliori film agli oscar 2026 è già finita