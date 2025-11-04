Terni progetto ‘MoviMenti’ | Incentivare uno stile di vita sano e attivo promuovendo il benessere bio-psico-sociale

Il progetto ‘MoviMenti’ – percorsi di salute – è ripartito nelle scorse settimane con la finalità: “Di promuovere il benessere bio-psico-sociale per gli over 65”. E’ promosso dall’ASD Pesistica Yepa Terni, in collaborazione con il CentroCon di Psicoterapia e Centro Sportivo Educativo Nazionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Seduta infuocata a Palazzo Cesaroni sul progetto stadio-clinica a Terni: bocciate due mozioni urgenti, accuse incrociate tra maggioranza e opposizione. Fratelli d'Italia invoca il ritorno al dialogo istituzionale

#Terni, #ciclovia #Staino-#cascata da 4 milioni: validato #progetto esecutivo. 'Patto'#Consorzio-#Anas https://umbriaon.it/terni-ciclovia-staino-cascata-da-4-milioni-validato-progetto-esecutivo-patto-consorzio-anas/… #ciclabile

Terni. Progetto stadio-clinica, firmata la convenzione: a gennaio il via ai lavori - Comune di Terni, Ternana Women e Stadium (la società di scopo controllata dalla Ternana calcio costituita per realizzare il ...

A Terni il progetto 'Controllo di vicinato' - E' stato sottoscritto mercoledì mattina presso la prefettura di Terni, dal prefetto Antonietta Orlando e dal sindaco e presidente della Provincia Stefano Bandecchi, il progetto "Controllo di vicinato" ...

Premiate le scuole vincitrici del progetto Asm Terni - Premiati nella sede Asm Terni i vincitori del concorso legato al progetto didattico di educazione ambientale "Differenziamoci", che prevedeva la realizzazione di lavori con materiale di riciclo.