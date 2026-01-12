Giornata di preghiera ad Aci Catena dopo gli atti dissacratori al cimitero

Dopo gli atti di vandalismo avvenuti al cimitero di Aci Catena, la comunità si riunisce per una giornata di preghiera e riflessione. Un momento di solidarietà e rispetto, volto a ritrovare unità e serenità in un contesto di dolore e ricordo. L’iniziativa invita cittadini e istituzioni a condividere un gesto di sensibilità e vicinanza.

A seguito dei gravi e dolorosi episodi che hanno interessato il cimitero di Aci Catena, la comunità cittadina si ritroverà in un momento pubblico di preghiera e raccoglimento. Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 19.00, alla Parrocchia Santuario Matrice di Aci Catena, si terrà una giornata di.

ACI CATENA, GIORNATA DI PREGHIERA COMUNITARIA DOPO I GRAVI EPISODI AL CIMITERO A seguito dei recenti e dolorosi episodi verificatisi al cimitero di Aci Catena, la comunità cittadina si ritroverà giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 19, presso la Parr - facebook.com facebook

