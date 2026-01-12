Giornata di preghiera ad Aci Catena dopo gli atti dissacratori al cimitero

Da cataniatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli atti di vandalismo avvenuti al cimitero di Aci Catena, la comunità si riunisce per una giornata di preghiera e riflessione. Un momento di solidarietà e rispetto, volto a ritrovare unità e serenità in un contesto di dolore e ricordo. L’iniziativa invita cittadini e istituzioni a condividere un gesto di sensibilità e vicinanza.

A seguito dei gravi e dolorosi episodi che hanno interessato il cimitero di Aci Catena, la comunità cittadina si ritroverà in un momento pubblico di preghiera e raccoglimento. Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 19.00, alla Parrocchia Santuario Matrice di Aci Catena, si terrà una giornata di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Possibili disservizi idrici ad Aci Catena nella giornata di venerdì 31 ottobre

Leggi anche: Aci Catena, furto al Cimitero: due misure cautelari disposte dal Gip di Catania

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Saverino(PD): pronto soccorsi al collasso, governo intervenga; Catania, A Buio in Sala arriva il principe Isidoro e le tre melarance e la ricerca del vero amore; Aci Catena. Giornata di preghiera per atti dissacratori al Cimitero -.

giornata preghiera aci catenaAci Catena. Giornata di preghiera per atti dissacratori al Cimitero - A seguito dei gravi e dolorosi episodi che hanno interessato il cimitero di Aci Catena, la comunità cittadina si ritroverà in un momento pubblico di preghiera e raccoglimento. ilsycomoro.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.