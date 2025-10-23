Possibili disservizi idrici ad Aci Catena nella giornata di venerdì 31 ottobre

L'Ufficio Tecnico Manutentivo comunale di Aci Catena, diretto dall’ing.Nello Fichera, rende noto che, a causa del distacco da parte dell'Enel dell'energia elettrica al pozzo Torrisi, per urgenti lavori alla rete, nella giornata di venerdì 31 ottobre, dalle ore 8 alle 15.50 circa, potrebbero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

