Giornata della cura del territorio | cosa è stato fatto nei Municipi

Il 12 gennaio 2026 si è svolta a Genova la prima giornata dedicata alla cura del territorio. L’iniziativa ha coinvolto i Municipi, che hanno portato avanti interventi e attività volte a migliorare la qualità ambientale e la gestione del patrimonio urbano. Questa giornata ha rappresentato un momento di attenzione e impegno concreto per la tutela e la valorizzazione del territorio locale.

Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, si è svolta a Genova quella che è stata definita la "prima giornata della cura del territorio". Un'iniziativa promossa da Comune di Genova, Aster, Amiu e Municipi, per una serie di interventi in nove aree pubbliche ad alta frequentazione sparse per la città.

Prima Giornata della cura del territorio nei Municipi

Novello, fiori e letture animate: una giornata tra cura del paese e cultura

