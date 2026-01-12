Giorgio Canali & Rossofuoco portano il rock underground a Piangipane
Il 23 gennaio, il Teatro Socjale di Piangipane ospiterà il concerto di Giorgio Canali & Rossofuoco. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo i brani più significativi dell’artista, noto per il suo contributo al rock underground italiano. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica autentica e di qualità, in un contesto che valorizza la scena musicale indipendente.
Giorgio Canali & Rossofuoco tornano a infiammare i palchi dei club. Venerdì 23 gennaio è la volta del Teatro Socjale di Piangipane che ospita un concerto in cui il re dell’underground italiano porta sul palco i brani più importanti della propria carriera, regalando al pubblico un viaggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
