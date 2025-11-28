sfera ebbasta sold out in poche ore san siro annunciata la seconda data

Immediato sold out per Sfera Ebbasta e il concerto evento $€LEBRATION allo Stadio San Siro, annunciata un’altra data. Fulmineo sold out per Sfera Ebbasta e il suo iconico show $€LEBRATION allo Stadio San Siro di Milano: polverizzati in poche ore i biglietti per l’8 luglio 2026, confermando una volta in più la straordinaria forza d’impatto del Trap King. Un successo talmente esplosivo da spingere Sfera a raddoppiare l’appuntamento annunciando una seconda infuocatissima data nella Scala del Calcio, prodotta da Vivo Concerti e in programma il 9 luglio. San Siro si prepara a illuminarsi per due serate consecutive a ritmo di $€LEBRATION: una doppia data-evento per ripercorrere e celebrare i 10 anni di musica di Sfera, che gli sono valsi ad oggi 234 Dischi di Platino, 35 Dischi d’Oro e l’affetto incondizionato del suo pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

