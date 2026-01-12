Genoa-Cagliari sotto osservazione | l’Inter guarda alla fascia destra

Alle 18.30 si gioca Genoa-Cagliari, una partita importante per entrambe le squadre. Tuttavia, a Milano l’orario è differente, poiché l’Inter osserva da vicino la situazione, concentrandosi sulla fascia destra. Questo incontro rappresenta un momento chiave nel campionato, con attenzione rivolta alle strategie e alle prestazioni dei team coinvolti. Un match da seguire con attenzione per capire le dinamiche in corso nel torneo.

Alle 18.30 il calendario mette sul tavolo Genoa-Cagliari, ma a Milano l’orologio segna un’ora diversa. A Viale della Liberazione la partita del Ferraris viene letta con l’occhio lungo di chi ragiona già sul domani, perché dietro il risultato c’è un tema che in casa nerazzurra è diventato strutturale: la fascia destra. Non un capriccio di mercato, ma una necessità nata dagli incastri della stagione. Una corsia che pesa più del risultato. L’assenza prolungata di Denzel Dumfries ha tolto all’Inter una certezza atletica e tattica. A cascata, lo stop di Matteo Darmian ha ristretto le soluzioni, costringendo lo staff a dare continuità a Luis Henrique. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

