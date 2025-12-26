Calciomercato Inter fascia destra sotto osservazione | perché piace Palestra? I dettagli sul giocatore del Cagliari

Inter News 24 Calciomercato Inter, la corsia destra resta un tema aperto in vista della prossima stagione: tra il rientro di Dumfries, dubbi sul futuro. Inter e Atalanta tornano a incrociare i propri destini, prima sul campo e poi potenzialmente sul mercato. Come già accaduto nell’estate scorsa, quando i due club dialogarono prima per Ademola Lookman e poi a sorpresa per Nicola Zalewski, anche a fine stagione potrebbero riaprirsi tavoli di trattativa tra Milano e Bergamo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter sta seguendo con attenzione Marco Palestra, esterno destro di proprietà dell’ Atalanta attualmente in prestito al Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, fascia destra sotto osservazione: perché piace Palestra? I dettagli sul giocatore del Cagliari Leggi anche: Calciomercato Inter, fascia destra sotto osservazione: tutti i nomi sul tavolo Leggi anche: Calciomercato Inter, fascia destra sotto osservazione: un obiettivo viene scartato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A, Calciomercato Inter – Clamorose novità sull’esterno destro: le ultimissime; Inter, dubbi sulla fascia destra: Luis Henrique non convince, i tre nomi per il mercato di gennaio; Inter, fascia destra in emergenza: spunta anche Chiesa; Mediaset – L’Inter pronta a un colpo subito! “C’è un nome in Serie A che piace per gennaio”. Calciomercato Inter, Chivu ha le idee molto chiare per gennaio. Come si evolverà la situazione? - La situazione attuale dei nerazzurri Il Calciomercato Inter di gennaio si preannuncia più intenso del previsto, con Cristian Chivu dete ... calcionews24.com

Calciomercato Inter News/ Casting per la fascia destra, con un grande favorito (oggi 24 dicembre 2025) - Calciomercato Inter News: Raoul Bellanova potrebbe tornare in nerazzurro dopo due anni e mezzo, è lui il favorito per la corsia destra. ilsussidiario.net

Calciomercato Inter news/ Rebus portiere: il futuro di Martinez e i nomi caldi (oggi 26 dicembre 2025) - Calciomercato Inter news oggi 26 dicembre 2025, è rebus portiere: il futuro di Josep Martinez e i nomi caldi, da Vicario a Carnesecchi. ilsussidiario.net

Calciomercato Inter, arriva la nuova indiscrezione sul mercato dei nerazzurri: a gennaio si cerca l’esterno destro per Chivu! Queste le idee dei nerazzurri x.com

https://youtu.be/hRxTkDyegSAsi=UXK1wRBihp0_h0YT #inter #natale #calciomercato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.