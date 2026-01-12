Genoa-Cagliari | dove vederla in streaming gratis

Il match tra Genoa e Cagliari, valido per il 20° turno di Serie A, si disputa al Ferraris e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre. In questa partita, si focalizzano aspetti di classifica e continuità, in un contesto di grande attenzione anche da parte dei tifosi. Di seguito, le modalità per seguire l'incontro in streaming gratis, garantendo un'informazione chiara e affidabile.

Il lunedì di Serie A passa dal Ferraris. Genoa-Cagliari chiude il programma del 20° turno con una sfida che, pur senza i riflettori delle grandi, porta con sé punti pesanti e attenzioni diffuse, anche fuori dal campo. Fischio d’inizio fissato alle 18.30, in uno stadio che storicamente sa trasformare le partite di gennaio in snodi più importanti di quanto dica la classifica. Una sfida che apre la settimana del campionato. Il calendario ha scelto il lunch match del tardo pomeriggio per mettere di fronte il Genoa di Daniele De Rossi e il Cagliari guidato da Fabio Pisacane. Due squadre con identità diverse, ma unite dalla necessità di dare continuità alla propria stagione in una fase in cui ogni punto pesa doppio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Genoa-Cagliari: dove vederla in streaming gratis Leggi anche: Cremonese-Cagliari: dove vederla in streaming gratis Leggi anche: Milan-Genoa: dove vederla in streaming gratis Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Genoa-Cagliari: orario e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Genoa-Cagliari in tv: probabili formazioni; Genoa-Cagliari: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Genoa-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Genoa-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Il Grifone di Daniele De Rossi ospita al Ferraris i sardi di Davide NIcola nel primo turno del girone di ritorno ... tuttosport.com Cremonese Cagliari dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni Cagliari-Genoa, Juve-Cremonese, Roma e Lazio: le ultimissime x.com Il Genoa ha tre punti meno del Cagliari ma il rocambolesco 3-3 in Sardegna, di un mese e mezzo fa, ha dato la sensazione di un Grifone in grado di battere la squadra di Fabio Pisacane - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.