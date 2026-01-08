Milan-Genoa 0-0 De Rossi punta su Colombo e Vitinha | La diretta
Milan-Genoa si conclude con un pareggio a zero, mentre De Rossi decide di puntare sui titolari, includendo Colombo e Vitinha, in vista dello scontro diretto con il Cagliari. La partita si è svolta senza grandi emozioni, mantenendo l’equilibrio sul campo. La scelta dell’allenatore rossoblù di non effettuare turnover evidenzia l’importanza della prossima gara e la volontà di affrontarla con la formazione migliore disponibile.
