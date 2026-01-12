Geloni a mani e piedi | consigli per proteggersi dal freddo

I geloni a mani e piedi sono una reazione comune del corpo alle basse temperature. Per prevenirli e alleviarne i sintomi, è importante adottare alcune semplici strategie di protezione. In questo articolo, troverai consigli pratici e utili per affrontare il freddo in modo efficace, mantenendo le estremità ben coperte e favorendo la circolazione sanguigna.

Quando arriva il freddo e le temperature si abbassano anche il nostro corpo reagisce cercando modo per potersi difendere dal gelo. La pelle e i tessuti se vengono esposti a basse temperature che in genere si avvicinano allo zero allora possono essere soggette a danni come ad esempio ai geloni.

