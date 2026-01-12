Geloni a mani e piedi | consigli per proteggersi dal freddo

Da baritoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I geloni a mani e piedi sono una reazione comune del corpo alle basse temperature. Per prevenirli e alleviarne i sintomi, è importante adottare alcune semplici strategie di protezione. In questo articolo, troverai consigli pratici e utili per affrontare il freddo in modo efficace, mantenendo le estremità ben coperte e favorendo la circolazione sanguigna.

Quando arriva il freddo e le temperature si abbassano anche il nostro corpo reagisce cercando modo per potersi difendere dal gelo. La pelle e i tessuti se vengono esposti a basse temperature che in genere si avvicinano allo zero allora possono essere soggette a danni come ad esempio ai geloni. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Balsamo labbra, i migliori per l'inverno e proteggersi dal freddo

Leggi anche: Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per proteggersi dai raggiri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Geloni a mani, piedi e orecchie: cosa sono, rimedi e complicanze - Dopo un periodo in cui erano caduti nel dimenticatoio, i geloni sono tornati alla ribalta con la pandemia da Covid 19. gazzetta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.