Gas Sales Bluenergy ripresa la preparazione in vista di Verona

Dopo una settimana di viaggi e tre gare giocate lontano da Piacenza, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in palestra oggi con una seduta di lavoro per preparare la sfida con Rana Verona che si giocherà sabato 20 dicembre (ore 18) anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di. Ilpiacenza.it

