Gas Sales Bluenergy ripresa la preparazione in vista di Verona
Dopo una settimana di trasferte e tre partite giocate lontano da Piacenza, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in palestra per preparare l'importante sfida contro Rana Verona, prevista per sabato 20 dicembre alle ore 18. La squadra si concentra ora sulla ripresa degli allenamenti in vista di un match fondamentale per il proseguimento del campionato.
Dopo una settimana di viaggi e tre gare giocate lontano da Piacenza, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in palestra oggi con una seduta di lavoro per preparare la sfida con Rana Verona che si giocherà sabato 20 dicembre (ore 18) anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di. Ilpiacenza.it
Cisterna Volley vs. Gas Sales Bluenergy Piacenza - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights
Gas Sales si ferma a Trento ma il punto vale i quarti di Coppa Italia in casa - Boninfante: «Solo meriti dei nostri avversari, non demeriti nostri» ... ilpiacenza.it
Gas Sales Bluenergy-Modena di Coppa Italia si giocherà il 30 dicembre alle 19.30 - Chi vince approda alla Final Four in programma all’Unipol Arena di Bologna il 7 e 8 febbraio 2026 dove troverà in semifinale la ... sportpiacenza.it
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in apprensione per le condizioni di Simon Lupi Biancorossi - facebook.com facebook
| VIDEO Highlights di Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (11° turno di SuperLega) # #trentinonelcuore x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.