Garlasco (Pavia) – Una ricostruzione per una storia infinita. La testa di Chiara Poggi era avvolta in un asciugamano, forse uno dei due teli da mare spariti dalla cantina. L’asciugamano intriso di sangue ha lasciato sul pavimento un trama, un disegno. L’assassino se n’è impossessato, forse timoroso di avere impresso le sue impronte. E con l’asciugamano ha strappato anche la piccola molla che assicurava l’orecchino al lobo dell’orecchio sinistro della vittima, un altro oggetto mai ritrovato. È la ricostruzione operata da Enrico Manieri, esperto in balistica e in Blood pattern analysis, ricercatore scientifico, che da tempo studia modalità e dinamiche dell’omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco: Chiara Poggi, il sangue e il telo da mare. “Usato per i capelli, rubato dal killer”

