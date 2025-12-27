Delitto di Garlasco | Chiara Poggi il sangue e il telo da mare Usato per i capelli rubato dal killer
Garlasco (Pavia) – Una ricostruzione per una storia infinita. La testa di Chiara Poggi era avvolta in un asciugamano, forse uno dei due teli da mare spariti dalla cantina. L’asciugamano intriso di sangue ha lasciato sul pavimento un trama, un disegno. L’assassino se n’è impossessato, forse timoroso di avere impresso le sue impronte. E con l’asciugamano ha strappato anche la piccola molla che assicurava l’orecchino al lobo dell’orecchio sinistro della vittima, un altro oggetto mai ritrovato. È la ricostruzione operata da Enrico Manieri, esperto in balistica e in Blood pattern analysis, ricercatore scientifico, che da tempo studia modalità e dinamiche dell’omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Garlasco, la nuova perizia e il giallo dei capelli nel bagno di Chiara Poggi: cosa dicono sul delitto
Leggi anche: Delitto Garlasco, al vaglio 8 possibili orari della morte di Chiara Poggi da nuove verifiche
Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO; Garlasco, indagini fino a febbraio: le ferite di Chiara Poggi, la relazione segreta del Ris e gli altri misteri. Sempio: «Resto amico di Marco Poggi, mi dà forza»; Caso Garlasco, consulente Poggi: unica prova il Dna di Stasi su una cannuccia; Garlasco, la pista dei legali di Sempio: “Dietro la morte di Chiara un giro di pedofili”.
Delitto di Garlasco, ennesimo colpo di scena: l'ultimo sms choc di Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa - Delitto di Garlasco, è emerso un nuovo dettaglio: ecco cosa rivela l'ultimo sms di Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa ... notizie.it
Delitto di Garlasco, il video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi: il raid nella scuola chiusa e la partita a calcetto - E' stato girato il 13 marzo 2007 in una scuola chiusa ed era conservato nel computer di Chiara Poggi. ilgiorno.it
Garlasco, spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro - Il filmato, registrato il 13 marzo 2007, è stato pubblicato dalla youtuber Francesca Bugamelli, sul suo canale “Bugalalla Crime”. open.online
Delitto di Garlasco: il misterioso disegno che riapre il caso
Delitto di Garlasco, il filmato pubblicato dal canale Bugalalla di Francesca Bugamelli: fu registrato nella scuola chiusa alle 21.14 del 13 marzo 2007, forse realizzato da Marco Poggi. Il file scaricato sul computer di Chiara il 20 luglio 2007. I periti: “Operazioni no - facebook.com facebook
L’inchiesta sul delitto di #Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale. E sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata dall’assassino di Chiara #Poggi. #Tg1 Elena Fus x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.