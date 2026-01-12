Garlasco bomba dei giudici su Le Iene | Diffamazione aggrravata Ma ieri sera

A Garlasco, le motivazioni della condanna per l’autore del servizio delle Iene sul delitto sono state depositate, evidenziando un’accusa di diffamazione aggravata. La decisione arriva a un giorno dalla ripresa del caso e dal nuovo approfondimento televisivo sulla famiglia Cappa, alimentando discussioni sulla responsabilità e l’uso delle immagini nei servizi investigativi.

Proprio all'indomani del nuovo servizio de Le Iene che è tornato a parlare della famiglia Cappa in relazione al delitto di Garlasco, vengono depositate le motivazioni della sentenza con cui fu condannato l'autore del servizio della stessa trasmissione di Italia 1 trasmesso nel maggio 2022 dove si gettavano ombre sempre su Stefania Cappa. La giudice della terza sezione penale di Milano, Sara Faldini, mette nero su bianco che associare lei e i suoi familiari all'omicidio di Chiara Poggi è diffamazione. Nelle motivazioni del verdetto, depositate a fine ottobre ma rese note soltanto oggi, lunedì 12 gennaio, si legge che è diffamazione aggravata l'aver "insinuato nel corso dello speciale" televisivo che Stefania Cappa "potesse essere coinvolta nell'omicidio" riportando le dichiarazioni di Marco Muschitta, tecnico del gas che all'epoca disse di aver visto una ragazza bionda uscire in bicicletta dalla villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007, salvo poi ritrattare tutto.

Garlasco, il giallo sul telefono di casa Poggi - Ore 14 Sera 11/12/2025

Tanto pure se Trump butta la bomba atomica o sbarcano i marziani... "Di tendenza in Italia: Garlasco". x.com

“Due nuovi indagati”. Garlasco, la bomba dell’avvocato di Lovati sconvolge tutti - facebook.com facebook

