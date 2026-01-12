Galli, Sardegna felix. Riscatto dopo la Coppa.

La Galli di Sardegna si riscatta dopo la delusione della finale di Coppa Italia a Tortona. Nella prima partita del 2026, la squadra ha ottenuto una vittoria importante in campionato, battendo il Selargius 70-48 in trasferta. Un risultato che rafforza la posizione in classifica, dimostrando determinazione e continuità nel percorso stagionale.

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Dopo aver perso l’opportunità di vincere la Coppa Italia nella final eight di Tortona, la Galli si riscatta in campionato e nella "prima" del 2026 vince in Sardegna per 70 -48 al cospetto del Selargius, che era in ritardo in classifica di 4 punti rispetto alle sangiovannesi. Protagoniste Favre e Bernardi, autrici di 15 punti a testa. Sull’isola la formazione di Garcia dopo cinque minuti di inizio a vuoto, sale di tono in chiusura di quarto prima di prendere le redini dell’incontro nel secondo quarto. Il secondo tempo è un monologo delle ragazze di patron Argirò che portano così a casa una preziosa vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

