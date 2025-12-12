Jole Galli si riprende dopo una prestazione sottotono e si qualifica per la finale della seconda prova di Coppa del Mondo di skicross a Val Thorens. La competizione, disciplina di rilievo nello sci freestyle in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, vede anche Naeslund dominare in questa tappa.

Jole Galli ha rialzato la testa dopo la prestazione sottotono offerta nella giornata di ieri (eliminazione ai quarti di finale) e ha raggiunto l’atto conclusivo della seconda prova della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Val Thorens (Francia) l’azzurra ha chiuso al quarto posto, alla sua dodicesima partecipazione a una Big Final nel massimo circuito internazionale itinerante, mostrando uno stato di forma in crescita e facendo ben sperare in vista dei Giochi, ormai distanti meno di due mesi. Oasport.it

Skicross, Jole Galli ai piedi del podio: pronto riscatto a Val Thorens. Naeslund implacabile in Coppa del Mondo

Il 2025 è stato l’anno in cui Jole Galli ha conquistato la prima vittoria di Coppa del Mondo nella storia dello skicross femminile azzurro. Oggi è un punto di riferimento nella disciplina. Per lei, uno degli obiettivi da perseguire nel futuro prossimo è ampliare il mov - facebook.com facebook

BENE COSÌ Jole Galli, Simone Deromedis, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi… Saranno questi i quattro azzurri al via domani nella prima gara stagionale di Coppa del Mondo di ski cross! Ma a Val Thorens si sfreccia ancora: oggi spazio alle qualificazio x.com