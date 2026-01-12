FsTechnology e Sap Italia insieme per trasformazione digitale del Gruppo

FsTechnology e Sap Italia collaborano per la trasformazione digitale del Gruppo FS. In otto mesi, sono stati migrati in cloud oltre 30 sistemi produttivi core, coinvolgendo circa 15.000 utenti e 50.000 dipendenti. Il progetto include anche l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare la gestione delle stazioni, la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture, contribuendo a un processo di innovazione sostenibile e efficace.

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Oltre 30 sistemi produttivi core migrati in cloud in soli 8 mesi, con un impatto diretto su circa 15mila utenti e su oltre 50mila dipendenti complessivi, e un programma di adozione dell'intelligenza artificiale per la gestione delle stazioni, la manutenzione delle infrastrutture e la gestione della sicurezza dei cantieri e degli ambienti del Gruppo FS. Sono questi i principali risultati della collaborazione tra FSTechnology, società del Gruppo FS Italiane, e Sap Italia. Una collaborazione di lungo periodo che unisce competenze tecnologiche e conoscenza dei processi industriali complessi, con l'obiettivo di supportare l'evoluzione del modello operativo del Gruppo FS, sostenere l'attuazione del Piano Strategico del Gruppo e rendere la tecnologia un abilitatore per la crescita, l'affidabilità e la qualità del servizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - FsTechnology e Sap Italia insieme per trasformazione digitale del Gruppo Leggi anche: Trasformazione digitale in Italia: le ragioni del ritardo e come accelerare Leggi anche: Sicilia, Regione e Polo strategico nazionale insieme per trasformazione digitale PA La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. FS Technology e SAP Italia insieme per la trasformazione digitale del Gruppo FS. FsTechnology e Sap Italia insieme per trasformazione digitale del Gruppo - Oltre 30 sistemi produttivi core migrati in cloud in soli 8 mesi, con un impatto diretto su circa 15mila utenti e su oltre 50mila dipendenti complessivi, e un programma di adozione dell’intelligenza a ... adnkronos.com

Autostrade per l'Italia e SAP Italia insieme nel percorso di trasformazione digitale - 000 km che attraversa 15 regioni e 60 province, il Gruppo Autostrade per l'Italia prosegue il proprio percorso di trasformazione digitale e organizzativa, volto a ... borsaitaliana.it

SAP Italia insieme ad Autostrade per l’Italia nel percorso di trasformazione digitale - 000 km che attraversa 15 regioni e 60 province, il Gruppo Autostrade per l’Italia prosegue il proprio percorso di trasformazione digitale e organizzativa, volto a migliorare ... datamanager.it

Lo stop interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane dalle 21 di venerdì 9 gennaio alle 21 di sabato 10 gennaio, cosa aspettarsi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.