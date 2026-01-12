Freddo record -26 gradi a Castelluccio di Norcia

Nella notte tra il 11 e il 12 gennaio 2026, Castelluccio di Norcia ha registrato una temperatura minima di -26°C, una delle più basse mai rilevate nella zona dei Monti Sibillini. Questa ondata di freddo intenso ha portato condizioni climatiche particolarmente rigide, simili a quelle delle regioni artiche. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che invitano alla prudenza e alla cautela nelle attività all'aperto.

Perugia, 12 gennaio 2026 – Freddo come in Lapponia stanotte a Castelluccio di Norcia. La temperatura minima registrata dalla stazione meteo del borgo che si trova sui Monti Sibillini (in Umbria) è stata addirittura di -26 gradi. Una gelata record, insomma, a cui Castelluccio in verità non è nuova. Di certo questa per ora è la più intensa di questo inverno. Il gelo però ha interessato anche il resto dell'Umbria dove sono stati registrati valori ampiamente sottozero, anche se solo di alcuni gradi. Umidità e galaverna. "Tutto ciò - spiega Umbria Meteo - grazie alla presenza di forte umidità ha provocato intensi fenomeni di galaverna, nebbia congelata come accumuli al suolo come quasi fosse nevicato".

