Il grande freddo sull' Umbria a Castelluccio di Norcia meno 13,6 gradi

Perugia, 30 novembre 2025 - Il grande freddo si è abbattuto sull'Umbria dopo le nevicate dei giorni scorsi, con gelate estese e temperature che in alcune località hanno fatto registrare valori tipici di regioni ben più settentrionali. La temperatura più bassa è stata rilevata a Castelluccio di Norcia, dove il termometro è precipitato fino a meno 13,6 gradi, la minima più estrema della regione. Dopo il caldo anomalo una corrente artica ha portato i primi fiocchi Freddo intenso anche a Cascia, con meno 6,7 gradi, e sull'altopiano di Colfiorito (Foligno), sceso a meno 5,4 gradi. Gelate diffuse anche nelle principali aree appenniniche: Norcia ha toccato meno 3,3 gradi, Gubbio e Città di Castello meno 4,5 gradi, mentre a Orvieto la minima è stata di meno tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

