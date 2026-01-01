Francia | Macron servizio militare volontario da estate 2026

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’introduzione di un servizio militare volontario, che sarà disponibile a partire dall’estate 2026 per giovani di 18 e 19 anni. La misura mira a rafforzare le forze armate e a promuovere il senso di responsabilità tra i giovani, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Parigi (Francia), 29 nov. (LaPresseAP) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo programma di servizio militare per i volontari di 18 e 19 anni. A partire dal prossimo anno, presteranno servizio per 10 mesi. Macron ha presentato il piano giovedì presso la base militare di Varces, nelle Alpi francesi. Il programma mira a rafforzare le difese della Francia di fronte alle crescenti minacce, in particolare da parte della Russia. I volontari presteranno servizio in Francia e nei suoi territori d’oltremare, non in operazioni militari all’estero. La coscrizione obbligatoria, terminata nel 1996, non verrà ripristinata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia: Macron, servizio militare volontario da estate 2026 Leggi anche: Francia, Macron vara il servizio militare volontario dall'estate 2026: «No coscrizione, ma mobilitazione per difenderci» Leggi anche: Francia, Macron vara il servizio militare volontario dall'estate 2026: «Mobilitazione per difenderci». Crosetto: discutiamone anche in Italia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Portaerei di nuova generazione, tutti i piani della Francia; L'Europa di Macron, i morti di inquinamento in Italia, lezione di empatia, la Cinebussola; La Francia costruirà una nuova portaerei nucleare; Regno Unito lancia l'anno sabbatico militare per gli under 25. Francia, Macron vara il servizio militare volontario dall'estate 2026: «Mobilitazione per difenderci». Crosetto: discutiamone anche in Italia - Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che «un nuovo servizio nazionale sarà gradualmente istituito dalla prossima estate», «puramente militare» e «volontario». ilmattino.it Francia, ripristinato il servizio militare volontario/ Macron: “Giovani pronti ad arruolarsi per la patria” - La Francia ripristina il servizio militare volontario grazie ad una riforma voluta da Macron che spera di trovare nuovi arruolati all'esercito Francia, il governo ha ripristinato il servizio militare ... ilsussidiario.net Francia, Macron ripristina il servizio militare su base volontaria: 10 mesi di leva ma solo “su territorio nazionale” - "Il punto di partenza è appunto il concetto di trasparenza, quindi di etica in generale. ilfattoquotidiano.it Macron anunció el Servicio Militar Voluntario en 2026 #shorts #serviciomilitar #voluntario #francia In Francia social vietati sotto i 15 anni: Macron accelera x.com La Francia rilancia la sua potenza militare. Macron dice sì a una nuova portaerei nucleare. https://infodifesa.it/macron-da-il-via-libera-alla-nuova-portaerei-nucleare-che-sostituira-la-charles-de-gaulle/ - facebook.com facebook

