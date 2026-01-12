Francesco Mandelli conquista Riccione con Piccola renna al Cocoricò

Lo scorso 11 gennaio, Francesco Mandelli ha portato sul palco del Cocoricò a Riccione una performance molto apprezzata dal pubblico. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più rilevanti del fine settimana nella località romagnola, confermando la popolarità dell'artista e l'interesse verso le iniziative culturali e artistiche in zona.

A Riccione, il fine settimana ha vissuto uno dei suoi momenti più alti e intensi con l'interpretazione di Francesco Mandelli, applauditissimo, ieri sera, domenica 11 gennaio, al Cocoricò. Mandelli ha portato in scena la versione italiana di “Baby Reindeer Piccola renna”, il capolavoro del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Baby Reindeer (Piccola Renna), Francesco Mandelli all'Argot Studio Leggi anche: Francesco Mandelli porta “Baby Reindeer/Piccola Renna” alla Città del Teatro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Francesco Mandelli alza il sipario del Cocoricò: Il teatro è la mia vita; Tanti sorrisi per la Befana di Riccione: la festa conquista famiglie e bambini; Riccione. Francesco Mandelli porta al Cocoricò un capolavoro del nuovo teatro internazionale; Da Francesco Mandelli alle mostre d'arte. Da Francesco Mandelli alle mostre d’arte: a Riccione un weekend di spettacoli e musica per tutti - Passate le festività natalizie, Riccione non spegne i riflettori e rilancia con un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti. altarimini.it

Riccione. Francesco Mandelli porta al Cocoricò un capolavoro del nuovo teatro internazionale - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.