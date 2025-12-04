Cascina (PI), 4 dicembre 2025 – La Città del Teatro presenta sabato 6 dicembre alle 21 la prima Toscana di “Baby Reindeer Piccola Renna”, l’acclamato monologo di Richard Gadd che ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale. A interpretarlo è Francesco Mandelli, diretto da Francesco Frangipane, in un one man show ad alta tensione emotiva che indaga le zone d’ombra del desiderio di riconoscimento, dell’ossessione e della vulnerabilità. Il testo, per la prima volta tradotto e messo in scena in Italia grazie alla versione di Massimiliano Farau, nasce dall’esperienza personale dell’autore scozzese Richard Gadd, già comico e sceneggiatore di grande talento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Mandelli porta “Baby Reindeer/Piccola Renna” alla Città del Teatro