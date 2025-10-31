Naked spettacolo a Teatrosophia

Teatrosophia torna ad accogliere, ad altissimi livelli, l’arte delicata e complessa dell’improvvisazione teatrale. Protagonista è la AST Company, compagnia di punta del Centro Sperimentale di Improvvisazione e Teatro – Assetto Teatro, composta da attori e improvvisatori professionisti che fondano. 🔗 Leggi su Romatoday.it