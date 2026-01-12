Four migrants die in US ICE custody over first 10 days of 2026

Nel corso dei primi dieci giorni del 2026, quattro migranti sono deceduti mentre erano in custodia delle autorità di immigrazione negli Stati Uniti, secondo fonti ufficiali. Questi eventi sollevano nuovamente questioni riguardanti le condizioni e la gestione dei centri di detenzione. La situazione evidenzia l’importanza di un monitoraggio accurato e di politiche mirate a garantire il rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

By Ted HessonWASHINGTON, Jan 12 (Reuters) - Four migrants died while in custody of U.S. immigration authorities over the first 10 days of 2026, according to government pr.

