Durante i Golden Globes 2026, diverse star di Hollywood hanno indossato spille con la scritta

Molte star di Hollywood si sono presentate alla cerimonia di premiazione mostrando al petto la spilla di protesta contro l'Immigration and Customs Enforcement. Alcune celebrità di Hollywood hanno indossato le spille anti-ICE durante la cerimonia dei Golden Globes in scena a Los Angeles domenica sera, in omaggio a Renee Good, la donna di 37 anni di Minneapolis freddata pochi giorni fa da un agente dell'Immigration and Customs Enforcement. In seguito all'uccisione di Good, in tutti gli Stati Uniti si sono generate diverse proteste di massa contro l'ICE e anche le star di Hollywood hanno voluto esprimere il proprio dissenso indossando le spille con le scritte ICE OUT e BE GOOD. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Golden Globes 2026, le star protestano contro l’ICE: spille con le scritte ICE OUT in omaggio a Renee Good

Leggi anche: Come è morta Renee Good. Le manifestazioni a Minneapolis: «Uccisa dall’Ice»

Leggi anche: Renee Nicole Good, le parole all'agente dell'ICE prima dei colpi di pistola: «Va bene, amico, non sono arrabbiata con te»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Golden Globes 2026: guarda il red carpet con tutti i look delle star e vota il tuo preferito; Il red carpet dei Golden Globes 2026, le pagelle ai look e agli abiti più belli. FOTO; Golden Globes 2026, annunciati i presentatori: da George Clooney e Julia Roberts a Macaulay Culkin; Golden Globes 2026, i vincitori e le sorprese della serata.

Golden Globes 2026, le star protestano contro l’ICE: spille con le scritte ICE OUT in omaggio a Renee Good - Molte star di Hollywood si sono presentate alla cerimonia di premiazione mostrando al petto la spilla di protesta contro l'Immigration and Customs Enforcement. movieplayer.it