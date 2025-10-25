Incidente sul raccordo anulare scontro tra 5 auto e un furgone | traffico in tilt

25 ott 2025

Incidente stradale a catena sul grande raccordo anulare di Roma. Cinque auto e un furgone si sono scontrati all'interno della galleria Selva Candida, in direzione della carreggiata interna, si registrano code al km 6,200 del grande raccordo Anulare di Roma, fra i territori di Selva Candida e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

