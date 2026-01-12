Forlì la Manzoni cambia sede da settembre | ecco il nuovo assetto delle scuole del centro

A partire da settembre, la scuola primaria Manzoni di Forlì cambierà sede, trasferendosi dal centro storico al polo della Dante Alighieri. Questo cambiamento interesserà l’organizzazione delle scuole nel centro della città, con l’obiettivo di migliorare gli spazi e le risorse a disposizione degli studenti. La modifica entrerà in vigore con l’inizio del nuovo anno scolastico, offrendo una nuova collocazione per l’attività didattica.

Forlì, 12 gennaio 2026 – È ufficiale: dal prossimo anno scolastico la primaria Manzoni lascerà via Baccarini per trasferirsi nel polo della Dante Alighieri. Un passaggio che chiude l’effetto domino tra i plessi del comprensivo 4: la Maroncelli, oggi ospitata alla Dante, si sposterà nel nuovo edificio, liberando gli spazi che accoglieranno i bambini della Manzoni. Nel nuovo plesso Maroncelli troverà posto anche la scuola dell’infanzia Cerini. La riorganizzazione è stata presentata in Comune in vista anche dell’open day per le iscrizioni. “La Maroncelli è chiusa da oltre dieci anni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

