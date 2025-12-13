Calcio Napoli Conte pensa al nuovo assetto | Politano verso il rientro e Neres cambia lato
Il tecnico del Calcio Napoli, Antonio Conte, si prepara alla sfida di Udine valutando alcuni cambiamenti nell’assetto tattico. Con un turnover limitato, si ipotizza il ritorno di Politano dall’inizio e un nuovo spostamento per Neres, nel tentativo di ottimizzare la squadra e affrontare al meglio la gara.
In vista della sfida di Udine, il tecnico del Calcio Napoli valuta correttivi obbligati: turnover ridotto al minimo, possibile ritorno di Politano dall’inizio e nuovo spostamento per Neres. Il Calcio Napoli è chiamato a gestire energie e uomini in una fase delicata della stagione, con margini di rotazione sempre più ridotti. Secondo quanto riportato, Antonio . 2anews.it
Napoli, Conte pensa a Vergara dal 1' contro l'Udinese - Dopo la brutta sconfitta contro il Benfica in Champions League, il Napoli inizia a preparare la gara di campionato contro l'Udinese, in programma domenica alle 15. sport.sky.it
Udinese-Napoli, Conte pensa a tre novità: non solo Vergara nella formazione iniziale - Napoli: chance dal 1’ per Vergara, con Spinazzola e Juan Jesus favoriti per completare il turnover. internapoli.it
Segui il live di Benfica-Napoli su CalcioNapoli1926 cliccando sul link nel primo commento - facebook.com facebook
CalcioNapoli24.it (@CalcioNapoli24) / Posts / X x.com
Conte, l'amarezza dopo PSV-Napoli: Non è facile inserire 9 giocatori nuovi |