bonifico tra parenti a cosa fare attenzione per evitare i controlli del fisco

A Natale è piuttosto comune regalare dei soldi. Con il tempo, la bustina con gli auguri scritti a penna ha lasciato il posto a un bonifico digitale. Trasferire denaro a figli e parenti è una pratica comune anche in altri contesti, come per aiutare con una bolletta, una spesa imprevista o anche semplicemente per andare a fare la spesa senza dover ritirare dei contanti. C’è però un problema: il Fisco potrebbe vedere questi spostamenti di denaro come qualcosa di non legale. Infatti potrebbero essere un segnale considerato spia di “comportamenti illegali”, come la volontà di non dichiarare dei redditi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

