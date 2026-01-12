Fino a 1200 euro a trimestre per chi assiste una persona non autosufficiente | arriva il Ddl che però scontenta quasi tutti
Il disegno di legge presentato al Consiglio dei ministri mira a riconoscere ufficialmente il ruolo del caregiver familiare, offrendo un supporto economico fino a 1200 euro a trimestre per chi assiste una persona non autosufficiente. La proposta rappresenta un passo verso il rafforzamento del welfare domestico, anche se ha suscitato reazioni miste tra le diverse parti coinvolte.
Arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri il disegno di legge che punta a riconoscere la figura del caregiver familiare come perno del welfare domestico. Il provvedimento mette in campo risorse dedicate - 250 milioni di euro nel 2027 e 253,32 milioni l’anno dal 2028 - con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Today.it
