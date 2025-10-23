Il Porto smantella una maxi rete di bagarinaggio | Una sola persona controllava decine di posti biglietti fino a 800 euro

Il Porto ha smantellato una delle più grandi reti di bagarinaggio dei biglietti mai scoperte nel calcio europeo, recuperando centinaia di posti allo stadio Do Dragão che venivano sfruttati a scopo di lucro sul mercato illegale. Secondo quanto riportato dal Guardian, l’operazione fruttava ai suoi organizzatori “decine di migliaia di euro a partita”. Il Porto smantella una rete di bagarinaggio: la vicenda. Cosa scrive il Guardian: “Un capobanda ha convinto dozzine di persone a consegnare i propri dati personali, che sono stati poi usati per registrarli come membri del club e acquistare abbonamenti a loro nome. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

