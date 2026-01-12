Festival di Sanremo Conti svela la co-conduttice | scelta Laura Pausini

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina, con la sua consueta attenzione mediatica. Durante il Tg1 delle 20, il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato la presenza di Laura Pausini come co-conduttrice ufficiale, confermando la sua partecipazione a tutte e cinque le serate. La scelta rafforza l’importanza dell’evento e la collaborazione tra artisti di rilievo, offrendo al pubblico un’edizione caratterizzata da professionalità e sobrietà.

A poco più di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo ( 24-28 febbraio), al termine del Tg1 delle ore 20 il direttore artistico Carlo Conti ha svelato chi l'accompagnerà per tutte e cinque le serate: sarà Laura Pausini la co-conduttrice. La 51enne cantautrice italiana nata a Faenza si troverà, quindi, per la prima volta sul palco dell'Ariston in una veste diversa rispetto al passato che l'ha vista esibirsi con successo numerose volte. Conti: "È un grande onore". " Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito. È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un'artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura", spiega Conti al Tg1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

