Festa finisce male | 17 bambini e 3 genitori intossicati L' ospedale | Sono costantemente sorvegliati e monitorati

Durante una festa, 17 bambini e 3 genitori sono stati colpiti da un’intossicazione. Le persone coinvolte, di età tra i tre mesi e i dieci anni, sono state trasportate in ospedale, dove sono sotto costante sorveglianza e monitoraggio. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità stanno lavorando per chiarire l’accaduto e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

