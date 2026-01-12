Festa finisce male | 17 bambini e 3 genitori intossicati L' ospedale | Sono costantemente sorvegliati e monitorati
Durante una festa, 17 bambini e 3 genitori sono stati colpiti da un’intossicazione. Le persone coinvolte, di età tra i tre mesi e i dieci anni, sono state trasportate in ospedale, dove sono sotto costante sorveglianza e monitoraggio. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità stanno lavorando per chiarire l’accaduto e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Venti persone coinvolte in tutto: tre adulti e diciassette bambini, di età compresa tra i tre mesi e i dieci anni. Sono finiti tutti al pronto soccorso dell'istituto pediatrico Gaslini e dell'ospedale San Martino di Genova per un'intossicazione da monossido di carbonio. Secondo i primi riscontri. 🔗 Leggi su Today.it
