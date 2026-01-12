Intossicati durante la festa una ventina in ospedale tra adulti e bambini

Durante una festa in una comunità religiosa a Rivarolo, sabato 10 gennaio 2026, circa 20 persone, tra adulti e bambini, hanno subito un'intossicazione da monossido di carbonio. Attualmente, 17 bambini e tre genitori sono ricoverati all’ospedale Gaslini. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle modalità di esposizione, mentre si monitorano le condizioni di salute dei coinvolti.

Sono attualmente ricoverati all'istituto Gaslini i 17 bambini, rimasti intossicati da monossido di carbonio, insieme a tre genitori, sabato 10 gennaio 2026 a Rivarolo durante una festa in una comunità religiosa in via Roggerone. Tutti i pazienti - fa sapere l'ospedale - sono costantemente. I piccoli pazienti per i quali era indicato il trattamento in camera iperbarica hanno già completato il percorso previsto e sono rientrati al Gaslini dall'ospedale San Martino

Una ventina fra adulti e bambini intossicati da una stufetta - Una dozzina di bimbi portati prima al Gaslini, poi anche gli adulti al San Martino dal 118 in camera iperbarica ... rainews.it

Stufetta difettosa a una festa per famiglie, 20 intossicati dal monossido tra adulti e bambini - È successo in un locale di una congregazione religiosa nella zona di via Roggerone, a Rivarolo, dove era in corso una festa sabato pomeriggio ... primocanale.it

