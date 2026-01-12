Intossicati durante la festa una ventina in ospedale tra adulti e bambini

Durante una festa in una comunità religiosa a Rivarolo, sabato 10 gennaio 2026, circa 20 persone, tra adulti e bambini, hanno subito un'intossicazione da monossido di carbonio. Attualmente, 17 bambini e tre genitori sono ricoverati all’ospedale Gaslini. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle modalità di esposizione, mentre si monitorano le condizioni di salute dei coinvolti.

Sono attualmente ricoverati all'istituto Gaslini i 17 bambini, rimasti intossicati da monossido di carbonio, insieme a tre genitori, sabato 10 gennaio 2026 a Rivarolo durante una festa in una comunità religiosa in via Roggerone. Tutti i pazienti - fa sapere l'ospedale - sono costantemente. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

