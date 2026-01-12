Federica scompare nel nulla l’annuncio è arrivato | Procediamo così Atroce

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa nel nulla da Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra familiari e autorità, che hanno avviato le ricerche. Le circostanze restano ancora poco chiare, e le forze dell’ordine continuano a indagare per trovare eventuali tracce e chiarire quanto accaduto.

Il mistero avvolge le rive del lago di Bracciano, dove da giorni si cerca disperatamente Federica Torzullo, la 41enne svanita nel nulla dal comune di Anguillara Sabazia. Di lei non si hanno più notizie dallo scorso 8 gennaio, una data che segna l'inizio di un incubo per la comunità locale e per i familiari. La macchina dei soccorsi si è messa in moto il giorno successivo, quando il marito ha sporto formale denuncia di scomparsa, dando il via a operazioni di perlustrazione che si sono estese rapidamente in tutta la provincia di Roma. Tuttavia, quello che inizialmente poteva apparire come un possibile allontanamento volontario sta assumendo contorni decisamente più inquietanti. La procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio

