Febbio progetto bocciato Zanni | Ora il Ministero dica i motivi dietro il no

Il progetto della nuova seggiovia a Febbio è stato escluso dalla graduatoria del Ministero del Turismo, che non ha assegnato i fondi richiesti. Zanni chiede ora chiarezza, desiderando conoscere i motivi alla base di questa decisione. La questione rimane centrale per lo sviluppo della località, che punta a migliorare le infrastrutture e valorizzare l’area turistica.

A Febbio continua a tenere banco il progetto della nuova seggiovia, escluso dalla graduatoria del Ministero del Turismo e che non avrà quindi l’accesso ai fondi necessari per la riqualificazione. A tenere alta l’attenzione sul tema è il presidente della Provincia Giorgio Zanni, che ha partecipato all’incontro organizzato dalla società Planeta srl, che gestisce l’impianto. Proprio nei locali della stazione l’ingegnere Marco Cecchelani ha presentato il progetto ’bocciato’ e ha chiesto risposte alla politica sui motivi del no e sul mancato utilizzo del soccorso istruttorio. Proprio queste mancate risposte sono il centro della richiesta di Zanni, nel video pubblicato sui suoi canali social: "Chiediamo che il Ministero dia risposte alla richiesta di accesso agli atti e di chiarimento fatte dal gestore dopo l’esclusione dal bando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

